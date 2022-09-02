Кендзьора визначився зі своїм майбутнім в Динамо – поляк мав варіанти з Німеччини та Франції
Журналіст Томаш Влодарчик розповів про плани захисника Динамо Томаша Кендзьори на майбутнє.
"Кендзьора залишиться у київському Динамо і дограє там сезон. У нього скінчилися варіанти. Спочатку він хотів допомогти українському клубу на шляху до Ліги чемпіонів, але й Ліга Європи його влаштовує.
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Спочатку футболістом цікавився Шальке, були варіанти із Франції, але згодом вони зникли", – поділився Влодарчик у коментарі Meczyki.
Кендзьора виступає за Динамо з 2017 року. Став чемпіоном України та двічі виграв Кубок. Другу частину сезону 2021/22 на правах оренди відіграв за рідний Лех, скориставшись дозволом ФІФА. Його контракт з київським клубом чинний ще 2 роки. Томаш залишився єдиним легіонером у складі команди Луческу – інші іноземці вже покинули Динамо.
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