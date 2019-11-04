Кендзьора викликаний до збірної Польщі – зірковий партнер динамівця попрощається з командою

Правий захисник Динамо Томаш Кендзьора отримав виклик до збірної Польщі на матчі відбору Євро-2020.

Латераль київського клубу опинився серед числа викликаних гравців "Кадри", інформує сайт Польського футбольного союзу.

Кадар отримав виклик у збірну Угорщини попри травму і провал у попередньому матчі відбору Євро-2020

Підопічні Єжи Бженчека проведуть два заключні матчі відбору на Євро-2020 – проти Ізраїлю (16 листопада) і Словенії (19 листопада). Польща вже забезпечила собі вихід в основну стадію змагань, тому турнірної мотивації у неї практично немає. Гра проти словенців стане особливою для одного з футболістів "Кадри" – захисник Борусії Д Лукаш Піщек отримав шанс попрощатися з рідною командою, хоча він оголосив про завершення міжнародної кар'єри ще в серпні минулого року.

Нагадаємо, 34-річний оборонець "джмелів" провів за збірну Польщі 65 матчів і забив три голи, серед яких і забитий м'яч Україні у матчі відбору ЧС-2014.

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