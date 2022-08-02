"У нас попереду хороша гра. Звичайно, наша команда не перебуває вдома, але особисто я чудово почуваюся в Польщі, в моїй рідній країні. Знаю, що на трибунах буде багато людей, вони підтримуватимуть Динамо, тож усе має бути добре.

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Думаю, прийдешнє протистояння зі Штурмом буде так само важким, як і з Фенербахче. У Штурма також дуже сильна команда. Ми детально вивчаємо суперника, ретельно готуємося до завтрашнього матчу. Звичайно, я хочу вийти завтра на поле та допомогти команді, але для мене найголовніше, щоб ми здобули перемогу", – резюмував Кендзьора на пресконференції.

Нагадаємо, поєдинок між Динамо і Штурмом відбудеться у середу, 3 серпня, у польській Лодзі. Початок зустрічі о 21:00 за київським часом. Матч-відповідь запланований на 9 число.

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