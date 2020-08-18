Кендзьора виділив головний акцент у підготовці Динамо до старту нового сезону

"У фізичному плані команда повністю готова. Іноді ми тренувалися двічі на день, бувало важко, але ми професійні футболісти, тому повинні справлятися з таким навантаженням і добре підготуватися до сезону. Ми вже кілька тижнів тренуємося з Луческу, знаємо, що він хоче бачити на полі. Виконуємо багато різної роботи під час тренувань, приділяємо увагу тактичним вправам та головний акцент – на контролі м'яча.

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Не буду оригінальним, якщо скажу, що у кожного тренера є своя філософія, кожен наставник хоче, щоб підопічні якомога швидше і краще зрозуміли його вимоги. У Луческу також є своє бачення, ідеї, плани, і ми намагаємося виконувати те, що він пропонує.

У нас налагоджене повне взаєморозуміння з новим тренерським штабом. За ці кілька тижнів ми вже зрозуміли, що тренер від нас вимагає. Думаю, з кожним днем ​​це розуміння буде все кращим і кращим. Ми з нетерпінням чекаємо старту нового сезону і першої офіційної гри проти донецького Олімпіка. Налаштовуємося лише на перемогу – з перших турів потрібно перемагати, щоб вдало розпочати сезон і з оптимізмом дивитися тільки вперед", – цитує Кендзьору офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, новий сезон в УПЛ стартує вже у п'ятницю, 21 серпня. Першим суперником Динамо стане донецький Олімпік. Початок матчу о 17:00.

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