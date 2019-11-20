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Кендзьора в захваті від успіху Бєсєдіна у збірній України – дотепний жарт захисника Динамо

15:28 1624 Читать на русском
Кендзьора в захваті від успіху Бєсєдіна у збірній України – дотепний жарт захисника Динамо
Томаш Кендзьора та Беньямін Вербіч / Getty images

Легіонери київського Динамо уважно стежать за результатами збірної України, навіть перебуваючи у розташуванні своїх національних команд.

 

Вчора під час матчу кваліфікації Євро-2020 Польща – Словенія (3:2) друзі з Динамо знову зіграли один проти одного, однак лише тайм – Вербіч на фланзі словенців відбігав майже всю гру, а Кендзьора в перерві замінив Піщека на позиції правого фулбека Кадри.

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Після поєдинку поляк у своєму Instagram поділився жартівливим колажем, на якому він і Беньямін "обговорюють" майбутню зустріч з Маріуполем, яка відбудеться 24 листопада.

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Відповідь Вербіча: "Бєсєдін на останніх хвилинах заб'є".

Очевидно, що так динамівці відзначили успіхи свого одноклубника Артема Бєсєдіна в збірній України, який наприкінці матчу проти Сербії зрівняв рахунок і приніс команді Андрія Шевченка нічию.

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