Кендзьора уникнув травми після курйозного зіткнення – у стюарда підозра на перелом носа

Прес-секретар Польського футбольного союзу Якуб Квятковскі розповів про зіткнення стюарда з Томашем Кендзьорою під час матчу проти Ізраїлю.

"Як не парадоксально, але стюард, який зіткнувся з Кендзьорою, постраждав найбільше. Після матчу я побачив, що у нього, ймовірно, зламаний ніс, все було в крові. Двоє колег вели його під руку і посадили в інвалідний візок, у нього сильно пошкоджена нога.

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Що стосується Кендзьори, з ним все в порядку, він готовий зіграти проти Словенії", – цитує Квятковські Weszlo.

Додамо, що матч Польща – Словенія відбудеться сьогодні, 19 листопада. Цікаво, що саме словенці завдали полякам, які вже гарантували собі вихід на Євро-2020, єдиної поразки у кваліфікації.

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