Кендзьора: У нас з Вербічем доходило до сутичок, коли ми грали один проти одного

Польський захисник Динамо Томаш Кендзьора розповів про свої стосунки з Беньяміном Вербічем, з яким вони зустрінуться у кваліфікації до Євро-2020.

"Я знаю, як він грає. З ним буде цікаве протистояння, якщо ми обидва вийдемо на поле. У нас подібні характери. Ми боремося до кінця.

Кендзьора зацікавив Фенербахче

На зборах в Іспанії тренер ставив нас грати один проти одного. Не знаю, чи це була випадковість. А в нас доходило до сутичок і відтоді я не грав проти нього жодного разу.

У житті Томаш є позитивним і привітним хлопцем, але на полі він може бути зовсім іншим.

На полі є ті, хто грає на фортепіано, і ті, хто його носить. Я – той футболіст, який завжди бореться і намагається викладатися на всі 100%. Тому можу бути брутальним, коли це потрібно", – цитує Кендзьору FootballHub.

Муки та успіх Кендзьори, різні амплуа Кадара, Вербіч без голів – як легіонери Динамо провели міжнародну паузу в збірних