"Я сьогодні бачився з Лукашем (Теодорчиком – прим.), який зараз виступає за Шарлеруа, а раніше грав за Андерлехт. Поговорили з ним, і він побажав удачі в матчі та проходу в наступний раунд. А про Брюгге Лукаш не міг розповісти нічого нового, адже ми добре вивчили суперників завдяки детальному розбору від містера Луческу. Так що готуємося до завтрашньої гри.

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Ми повинні демонструвати хорошу гру та намагатися вигравати на будь-якому газоні. Справді, на стадіоні Брюгге дуже хороше поле, набагато краще, ніж було в матчі проти Десни. Ніяких питань немає, потрібно виходити та грати", – цитує Кендзьору офіційний сайт Динамо.

До слова, зустріч української та бельгійської команд у Києві завершилась нічиєю (1:1). Матч-відповідь відбудеться вже завтра, 25 лютого, початок о 22:00.

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