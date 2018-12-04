Кендзьора розповів, з ким із екс-гравців Динамо радився перед переходом у столичний клуб

Захисник Динамо Томаш Кендзьора поділився думками щодо протистояння із Шахтарем та зазначив, що довго не роздумував над пропозицією "біло-синіх".

"Перед переходом у Динамо я розмовляв з Лукашем Теодорчиком, тому що він був в київському клубі. Він розповів мені багато хороших речей, тому я довго не думав. Організовано тут все на найвищому рівні, мені немає на що скаржитися.

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Це хороша команда, яка грає в європейських турнірах щороку. Думаю, я зробив крок вперед у своїй кар'єрі. Той факт, що Динамо грає в Європі кожен сезон, була однією з причин через яку я зважився на перехід.

Відставання від Шахтаря? Ми на багато очок відстаємо від них, але у нас все ще є два матчі з ними, де ми можемо компенсувати втрату. Поки вони втрачали очки лише з нами, але ми сподіваємося, що вони ще спіткнуться, а ми більше не будемо робити помилок. Ми хочемо боротися за чемпіонський титул до кінця і виграти його, звичайно ж.

Нелегко бути фаворитом в кожному матчі. Неважливо, чи граєте ви вдома або на виїзді, всі суперники крім Шахтаря, як правило, зазвичай захищаються і чекають можливості провести контратаку", – передає слова поляка Dynamomania з посиланням на Przeglad Sportowy.

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