Кендзьора розчарований втратою Динамо єврокубкової весни

Україна — 16:50 3504
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Зоря – Динамо: онлайн-трансляція матчу УПЛ
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Маріуполь розписав результативну нічию з Ворсклою – полтавці забили в стилі Динамо-1986, чемпіон світу врятував азовцівУкраїна — 15:57 390
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Фенербахче знайшов зіркову альтернативу Реброву, – ЗМІТуреччина — 11:45 1393
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Політичне виховання, гострі заяви та унікальна гармонія – культовий тренер продовжив контракт, ледь стримуючи сльозиНімеччина — 10:00 1536
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Ісмаїлі отримав серйозну травму та може пропустити піврокуУкраїна — 08:58 3565