Кендзьора розчарований втратою Динамо єврокубкової весни

Легіонер Динамо Томаш Кендзьора усвідомлює проблеми киян у нинішньому сезоні.

"Це одне з великих розчарувань. Така команда, як Динамо, повинна навесні грати в єврокубках.

Кендзьора підтвердив, що гравці Динамо погодилися на зменшення зарплатні

Динамо – великий клуб, але в цьому сезоні у нас не все виходить", – заявив 26-річний поляк Przeglad Sportowy.

Нагадаємо, столичний клуб не зміг пройти груповий етап Ліги Європи, змагаючись з Мальме, Копенгагеном та Лугано. Кияни фінішували на третій сходинці.

У нинішньому сезоні УПЛ Кендзьора провів 20 матчів, в яких відзначився 4-ма асистами.

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