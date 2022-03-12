Захисник Динамо Томаш Кендзьора потренувався з Лехом, повідомляє Gol24.pl.

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27-річний поляк взяв участь у розминці, вправах, попрацював над стандартами та зіграв з партнерами на невеликому просторі. Окрім того, представник УПЛ поспілкувався з головним тренером команди Мацеєм Скоржею.

Наразі невідомо, чи залишиться футболіст в команді до кінця сезону. Раніше повідомлялось, що Томаш серйозно розглядав варіант з Лехом, однак отримав низку привабливіших пропозицій – його рівень дозволяє спробувати себе у сильніших лігах Європи.

Нагадаємо, ФІФА призупинила до червня 2022 року контракти легіонерів, які виступають в Україні.

До слова, Лех після 24-х турів ділить у турнірній таблиці Екстракляси другу-третю сходинку з Ракувом, відстаючи від лідера – Погоні – на одне очко.

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