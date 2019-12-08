Кендзьора провів 100-й матч за Динамо

Поєдинок Динамо – Зоря став ювілейним для Томаша Кендзьори у складі "біло-синіх". На жаль для поляка, ювілей був затьмарений поразкою киян.

Томаш Кендзьора зіграв 100-й поєдинок у футболці Динамо. Ювілейним для 25-річного поляка став матч 17-го туру УПЛ проти Зорі на НСК Олімпійський, інформує офіційний сайт київського клубу.

Динамо – Зоря – 1:2 – відео голів та огляд матчу

З цих 100 матчів 61 припав на УПЛ, 8 – у Кубку та Суперкубку України, 31 раз Кендзьора виходив на поле у єврокубкових поєдинках. За цей час правий захисник "біло-синіх" забив 5 голів та віддав 9 асистів.

Нагадаємо, Кендзьора виступає за Динамо з літа 2017 року та виграв з киянами Суперкубок України-2019. Влітку поляк міг перейти в інший клуб, але в підсумку залишився у Києві.

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