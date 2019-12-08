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Кендзьора провів 100-й матч за Динамо

22:07 52 Читать на русском
Кендзьора провів 100-й матч за Динамо
Томаш Кендзьора у матчі Динамо – Зоря / Футбол 24

Поєдинок Динамо – Зоря став ювілейним для Томаша Кендзьори у складі "біло-синіх". На жаль для поляка, ювілей був затьмарений поразкою киян.

22’ Беньямін Вербіч
53’ Тамаш Кадар
 
Богдан Михайліченко 6’
Дмитро Хомченовський 56’
6’ Богдан Михайліченко
22’ Беньямін Вербіч
53’ Тамаш Кадар
56’ Дмитро Хомченовський

Томаш Кендзьора зіграв 100-й поєдинок у футболці Динамо. Ювілейним для 25-річного поляка став матч 17-го туру УПЛ проти Зорі на НСК Олімпійський, інформує офіційний сайт київського клубу.

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З цих 100 матчів 61 припав на УПЛ, 8 – у Кубку та Суперкубку України, 31 раз Кендзьора виходив на поле у єврокубкових поєдинках. За цей час правий захисник "біло-синіх" забив 5 голів та віддав 9 асистів.

Нагадаємо, Кендзьора виступає за Динамо з літа 2017 року та виграв з киянами Суперкубок України-2019. Влітку поляк міг перейти в інший клуб, але в підсумку залишився у Києві.

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