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Кендзьора прокоментував пенальті в матчі з Чорноморцем

11:00 607 Читать на русском
Кендзьора прокоментував пенальті в матчі з Чорноморцем
Томаш Кендзьора / соцмережі

Захисник Динамо Томаш Кендзьора висловив власну думку щодо призначення двох пенальті в матчі 17 туру УПЛ проти Чорноморця (2:0).

"Вважаю, вийшов непростий матч, суперник став біля своїх воріт і чекав тільки можливості для контратаки. Але ми намагалися грати в свою гру. Так, ми забили з двох пенальті, але, думаю, вони ніяких питань не викликають. Це чисті пенальті. Ми зуміли забити і здобули важливу перемогу.

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Попереду нас чекають два останні матчі в цьому році, це дуже важливі поєдинки для нас. Ми повинні їх просто виграти. Спочатку потрібно перемогти у Львові, а потім думати вже про зустріч із Яблонцем. Для нас це дуже важливі очки, як в чемпіонаті, так і в Лізі Європи. Ми хочемо перемагати в кожній грі, це завжди важливо", – цитує Кендзьору dynamo.kiev.ua.

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Україна17 тур

Динамо - Чорноморець: Понеділок 03 грудня 2018

Динамо
Матч завершено
2 : 0
Чорноморець
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Динамо Динамо Чорноморець Чорноморець Томаш Кендзьора Томаш Кендзьора Динамо - Чорноморець
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