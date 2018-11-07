Кендзьора: Про матч з Шахтарем треба забути і готуватись до матчу проти Ренна

Захисник Динамо Томаш Кендзьора розповів про настрій у команді після поразки від Шахтаря.

"Настрій після матчу з Шахтарем? Ми провели хороший матч, грали добре, у нас було чимало моментів для того, щоб забити ще, але не вийшло. Однак зараз ми вже готуємося до зустрічі з Ренном, а про поєдинок з Шахтарем вже потрібно забути.

Буяльський: Якщо будемо грати як з Шахтарем, то з Ренном проблем не буде

Чого очікуємо від Ренна, який приїхав тільки за перемогою в Київ? Звичайно, кожна з команд хоче виграти в майбутньому поєдинку. Ми теж хочемо здобути перемогу і поліпшити своє становище в групі", – цитує поляка Dynamo.kiev.

Нагадаємо, поєдинок групового етапу Ліги Європи між Динамо та Ренном відбудеться у четвер, 8 листопада, в Києві. Початок о 20:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

Динамо – Ренн: передматчева прес-конференція Олександра Хацкевича