Гравці "біло-синіх" потроху повертаються у розташування клубу після участі у чемпіонаті Європи.

Польський захисник Динамо Томаш Кендзьора прибув у розташування клубу.

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27-річний легіонер на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram виклав фото з тренування на базі у Конча-Заспі.

Нагадаємо, Кендзьора перебував на Євро-2020 у складі збірної Польщі, однак жодного разу так і не вийшов на поле. Минулого сезону Томаш провів в УПЛ 25 матчів, в яких відзначився 2 результативними передачами.

До слова, Динамо нині проводить перший збір у Швейцарії. Напередодні підопічні Луческу розгромили французький Дівонн 5:0.

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