Кендзьора потролив Вербіча за фото з Михайличенком

Євро-2020 — 13:16 3672
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Євро-2020: де відбудуться матчі, як і коли придбати квитки на матчі збірної України та скільки вони коштують
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Вихованець Барселони залякує Шахтар в ЛЧ: топовий дриблер Європи, який "знищив" Маліновського, а тепер летить в ХарківЛіга чемпіонів — 13:00 1436
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"Динамо запрошує, а в Харкові дають квартиру і машину": легенда Металіста – про каву з Фоменком і страшну серію пенальтіІнтерв’ю — 12:00 4959
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Урок від збірної України, рекорди та "молодіжний скандал" з політичним присмаком – Манчіні зробив Італію знову великоюЄвро-2020 — 10:30 3366
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Шахтар – Колос: анонс матчу УПЛУкраїна — 08:00 4470