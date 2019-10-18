Кендзьора потролив Вербіча за фото з Михайличенком

На тренувальній базі київського Динамо триває підготовка до матчу 11-го туру УПЛ проти Олександрії.

Півзахисник столичного клубу опублікував в інстаграмі фото з тренувального процесу, на якому поруч з ним зображений головний тренер Динамо Олексій Михайличенко.

Лікар Динамо назвав термін відновлення Бойка після операції

"Готуємося до гри", – написав словенський легіонер киян. Пост викликав миттєву реакцію захисника Динамо Томаша Кендзьори, який "підколов" одноклубника веселим коментарем.

Нагадаємо, київське Динамо в 11-му турі УПЛ прийме Олександрію. Гра на НСК Олімпійський відбудеться в неділю, 20 жовтня. Початок – о 17:00.

Не потрібно робити трагедію: чим Ротань може бути корисний для Шевченка