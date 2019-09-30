Кендзьора потрапив до заявки збірної Польщі на жовтневі матчі відбору до Євро-2020

Захисник Динамо Томас Кендзьора викликаний до розташування збірної Польщі на матчі відбору до Євро-2020.

Головний тренер збірної Польщі Єжи Бженчек викликав 25 гравців на матчі кваліфікації до Євро-2020, повідомляє офіційний сайт футбольної федерації Польщі.

Вербіч потрапив до заявки збірної Словенії на матчі відбору до Євро-2020

До заявки потрапив і захисник Динамо Томас Кендзьора. Додамо, що поляки зіграють проти Латвії та Північної Македонії 10-го та 13-го жовтня відповідно.

Варто зазначити, що Польща посідає перше місце в групі G, маючи в активі 13 очок. Словенія йде другою з 11 пунктами, а трійку лідерів замикає Австрія із 10 заліковими балами.

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