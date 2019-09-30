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Кендзьора потрапив до заявки збірної Польщі на жовтневі матчі відбору до Євро-2020

22:38 352 Читать на русском
Кендзьора потрапив до заявки збірної Польщі на жовтневі матчі відбору до Євро-2020
Томаш Кендзьора / фото: Ю. Юр'єв

Захисник Динамо Томас Кендзьора викликаний до розташування збірної Польщі на матчі відбору до Євро-2020.

Головний тренер збірної Польщі Єжи Бженчек викликав 25 гравців на матчі кваліфікації до Євро-2020, повідомляє офіційний сайт футбольної федерації Польщі.

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До заявки потрапив і захисник Динамо Томас Кендзьора. Додамо, що поляки зіграють проти Латвії та Північної Македонії 10-го та 13-го жовтня відповідно.

Варто зазначити, що Польща посідає перше місце в групі G, маючи в активі 13 очок. Словенія йде другою з 11 пунктами, а трійку лідерів замикає Австрія із 10 заліковими балами.

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Польща Польща Латвія Латвія Північна Македонія Північна Македонія Томаш Кендзьора Томаш Кендзьора Євро-2020
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