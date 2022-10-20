Представник УПЛ потрапив до розширеного списку європейської збірної на чемпіонат світу
Легіонер "біло-синіх" Томаш Кендзьора має непогані шанси зіграти на Мундіалі.
Захисник Динамо Томаш Кендзьора потрапив до розширеного списку збірної Польщі на чемпіонат світу, повідомляє офіційний сайт киян.
Динамо може непогано заробити за участь свого гравця у ЧС-2022 – відома сума
Сьогодні, 20-го жовтня, тренер поляків Чеслав Міхнєвіч оголосив імена 47 гравців, які можуть увійти до фінального складу команди на чемпіонат світу. До цього списку увійшов і представник УПЛ Томаш Кендзьора. Остаточний список буде затверджений 10 листопада, а чемпіонат світу розпочнеться 20 листопада.
Нагадаємо, збірна Польщі потрапила до групи С, де її суперниками будуть Аргентина, Мексика і Саудівська Аравія. Свій перший матч "Кадра" проведе 22 листопада проти Мексики.
До слова, На рахунку Кендзьори 26 матчів за національну команду (1 гол).