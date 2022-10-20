Захисник Динамо Томаш Кендзьора потрапив до розширеного списку збірної Польщі на чемпіонат світу, повідомляє офіційний сайт киян.

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Сьогодні, 20-го жовтня, тренер поляків Чеслав Міхнєвіч оголосив імена 47 гравців, які можуть увійти до фінального складу команди на чемпіонат світу. До цього списку увійшов і представник УПЛ Томаш Кендзьора. Остаточний список буде затверджений 10 листопада, а чемпіонат світу розпочнеться 20 листопада.

Нагадаємо, збірна Польщі потрапила до групи С, де її суперниками будуть Аргентина, Мексика і Саудівська Аравія. Свій перший матч "Кадра" проведе 22 листопада проти Мексики.

До слова, На рахунку Кендзьори 26 матчів за національну команду (1 гол).

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