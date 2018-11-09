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Кендзьора: Поки є можливість стати чемпіоном України, треба боротися до кінця

00:40 22 Читать на русском
Кендзьора: Поки є можливість стати чемпіоном України, треба боротися до кінця
Томаш Кендзьора / фото: ФК Динамо

Захисник Динамо Томаш Кендзьора вважає, що команда зараз на правильному шляху, закономірно перемогла Ренн та має продовжувати боротьбу в УПЛ з Шахтарем.

"Ми володіли м'ячем, у нас було багато моментів, щоб забити ще більше. У Ренна також були моменти, але Бойко добре діяв, дуже допоміг команді, йому велике дякую.

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Але навіть коли Ренн тиснув, ми контролювали гру. Ми дуже добре грали і я радий, що ми перемогли сьогодні. Я думаю, що далі має бути ще краще. Чи вітали Миколенка з першим голом? Я дуже радий, що "Микола" забив гол, він дуже гарна людина та чудовий футболіст.

Відставання від Шахтаря в чемпіонаті? Нам потрібно вигравати свої матчі. Шахтар, наприклад, зараз грає в Полтаві, може втратити очки. Поки є можливість стати чемпіоном України, треба боротися до кінця", – зазначив польский легіонер Динамо після матчу з Ренном.

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Джерело: Футбол 24
Ліга Європи4 турНСК Олімпійський (Київ)

Динамо - Ренн: Четвер 08 листопада 2018

Динамо
Матч завершено
3 : 1
Ренн
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Теги
Динамо Динамо Ліга Європи Динамо - Ренн Томаш Кендзьора Томаш Кендзьора
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