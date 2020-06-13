Кендзьора підтвердив, що гравці Динамо погодилися на зменшення зарплатні

Захисник Динамо розповів про фінансові умови у клубі в період карантину.

"Протягом карантину я був у Києві. Не відвідував Польщу вже півроку – найдовший період в моїй кар'єрі, такого ще ніколи не було. Добре, що була можливість тренуватися на базі Динамо – ми мали всі умови для тренувань. Перші заняття були доволі дивними – м'яч стрибав і не слухався. Це дуже відрізнялося від тренувань вдома. Ніщо не зможе замінити занять із м'ячем.

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Ми погодилися на зменшення зарплати, адже всі гравці розуміли ситуацію. Однак, я не буду говорити про конкретні суми.

Ситуація з коронавірусом мене не лякає. Я дотримуюся всіх необхідних правил гігієни. Тим більше, що всі футболісти регулярно проходять тестуванням перед матчами", – розповів Кендзьора Przeglad Sportowy.

Зауважимо, після 25-ти турів УПЛ Динамо посідає 3 місце в турнірнй таблиці. Сьогодні, 13 червня, кияни проведуть матч проти Зорі, яка розмістилася на другій позиції.

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