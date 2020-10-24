"Я дуже задоволений тим, що на найближчі роки залишаюся гравцем Динамо. Радий, що усе вийшло так, як хотіли і я, і клуб. Ми швидко про все домовилися і без зволікання підписали угоду.

Динамо продовжило контракт із Кендзьорою

Київ? Я живу тут уже більше трьох років, і дуже добре себе почуваю. Київ для мене – другий дім після Польщі. Я завжди кажу лише найкращі слова і про місто, і про людей, і про вболівальників, і про клуб Динамо. Я тут дуже щасливий.

Найважливіше – вигравати чемпіонат України, Кубок, Суберкубок і добре виступати у Лізі чемпіонів. Динамо завжди має бути першим, це великий клуб, і для нас головне – перемагати у кожній наступній грі. А що стосується мене особисто, найважливіше, щоб не підводило здоров'я і ​​не було травм", – цитує слова Кендзьори офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, Томаш продовжив контракт з Динамо до 2024 року. Поляк є вихованцем Леха, з якого перейшов до "біло-синіх" у 2017 році. Загалом, Кендзьора провів 129 матчів у складі киян, записавши до свого активу 5 голів та 16 асистів.

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