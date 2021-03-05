Новоспечений наставник "Кадри" Паулу Соуза сформував розширений список гравців, які можуть взяти участь у найближчих матчах збірної.

На березневі поєдинки попередньо викликано 35 футболістів, повідомляє офіційний Twitter вболівальників збірної Польщі. Паулу Соуза таким способом хоче показати, що слідкує за багатьма гравцями та розраховує на них.

Збірну Польщі офіційно очолив Паулу Соуза

Свій виклик від 50-річного фахівця отримав і легіонер київського Динамо Томаш Кендзьора, який вже провів у футболці своєї національної команди 21 поєдинок.

Зауважимо, Польща розпочне кваліфікацію на Чемпіонат світу 2022 року матчем з Угорщиною 25 березня, а потім зіграє проти Андорри (28 березня) та Англії (31 березня).

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