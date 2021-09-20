Національна команда Польщі не має права на помилку у найближчих поєдинках.

Наставник збірної Польщі Паулу Соуза визначився з обоймою гравців, яка змагатиметься за вихід національної команди на Мундіаль.

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До заявки на жовтневі матчі вже традиційно увійшов захисник київського Динамо Томаш Кендзьора. Найближчими суперниками поляків будуть футболісти Сан-Маріно (9 жовтня) та Албанії (12 жовтня).

Після шести матчів відбору до ЧС-2022 збірна Польщі у своїй групі розташувалась на третій сходинці, пропустивши вперед Англію та Албанію.

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