Кендзьора отримав виклик у збірну Польщі на ключові матчі відбору до ЧС-2022
15:50 - Читать на русском
Національна команда Польщі не має права на помилку у найближчих поєдинках.
Наставник збірної Польщі Паулу Соуза визначився з обоймою гравців, яка змагатиметься за вихід національної команди на Мундіаль.
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До заявки на жовтневі матчі вже традиційно увійшов захисник київського Динамо Томаш Кендзьора. Найближчими суперниками поляків будуть футболісти Сан-Маріно (9 жовтня) та Албанії (12 жовтня).
Після шести матчів відбору до ЧС-2022 збірна Польщі у своїй групі розташувалась на третій сходинці, пропустивши вперед Англію та Албанію.
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