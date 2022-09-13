Повна заявка "Кадри" складається з 31 футболіста, серед яких 4 воротарів.

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Кендзьора регулярно отримував виклики, але виконував лише роль запасного. Востаннє представник Динамо виходив на поле за національну збірну аж в листопаді минулого року. Його головним конкурентом став Метті Кеш, якому вручили польський паспорт і відразу довірили правий фланг оборони. Втім, гравець Астон Вілли через травму цього разу до збірної не поїде.

Додамо, що у вересні збірна Польщі проведе 2 матчі Ліги націй – 22-го прийматиме Нідерланди, а 25-го зіграє на виїзді проти Уельсу. Після 4 турів "Кадра" посідає третю сходинку квартету з 4 очками в активі.

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