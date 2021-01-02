Остаточно пов'язав своє життя з Україною оборонець київського Динамо Томаш Кендзьора.

Легіонер "біло-синіх" зробив пропозицію своїй дівчині. Світлини та відео заручин з'явилися в особистому Instagram поляка.

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"Відповіла так", – лаконічно написав Кендзьора. Освідчення оборонець зробив під час спільного відпочинку з Вікторією Стецик в Еміратах. Пара якраз відпочивала на яхті, коли фланговий виконавець Динамо приємно здивував українку. Зрештою, після ствердної відповіді коханої небо Дубая "запалили" феєрверки.

До слова, Томаш Кендзьора в нинішньому сезоні провів за київський гранд найбільше ігрових хвилин.

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