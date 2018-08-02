Кендзьора: Не засуджую Мораєса за перехід в Шахтар

Захисник Динамо Томаш Кендзьора прокоментував нещодавній перехід Жуніора Мораєса з київського клубу в Шахтар.

Нагадаємо, Жуніор Мораєс після відходу з Динамо підписав контракт з Шахтарем, чим неабияк розгнівав вболівальників Динамо та навіть головного тренера Олександра Хацкевича.

Томаш Кендзьора заявив, що не засуджує вибір свого екс-одноклубника.

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"Це його рішення. Засуджувати його я не збираюся. Пом'якшувальний чинник в його випадку – він не українець, а бразилець. Таких переходів в світі повно. Проте я не думаю, що зміг би перейти у Шахтар.

Мораєс теж людина. Не лаяти ж його за перехід в Шахтар! На полі ми не друзі, а ось поза ним залишилися приятелями", – цитує Кендзьору Football.ua.

До слова, вже завтра Динамо та Шахтар зіграють в рамках 3-го туру УПЛ. Початок матчу о 19:00.