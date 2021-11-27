"Сьогодні перемога далася не так просто, як ми очікували. Наша гра у кожному з таймів відрізнялася. До перерви контролювали гру, забили один м'яч, але могли й більше, оскільки створили дуже багато шансів для взяття воріт. Позаду також зіграли добре, не підпускали суперника до наших воріт. А ось другий тайм вийшов не зовсім таким, як хотілося б. Ми не виконали того, що вимагав від нас тренер, внаслідок чого Минай створив неприємності біля наших воріт.

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Ми були добре готові до матчу. Шкода лише, що не грали увесь поєдинок як у першому таймі. Але головне – що перемогли. Перерва пішла на користь господарям? Так, вони після перерви зіграли краще, ніж ми. Але добре, що нам все одно вдалося здобути перемогу, оскільки, повторюся, найголовніше, що три очки їдуть до Києва.

Гра вийшла нервовою та емоційною через те, що рахунок тривалий час був 1:0? Так, адже за такого результату лише одна помилка могла призвести до того, що суперник зрівняє результат, а після цього грати було б дуже важко. Але ми витримали ззаду, не пропустили, а попереду Шапаренко у компенсований час забив красивий м'яч", – наводить слова Кендзьори офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, Динамо впевнено за рахунком обіграло Минай (2:0), проте закарпатці створили чимало проблем "біло-синім".

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