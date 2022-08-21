У сезоні 2022/23 Томаш Кендзьора, швидше за все, не гратиме за Динамо. Поляк планує скористатися дозволом ФІФА і тимчасово призупинити контракт з київським клубом через війну.

На 28-річного оборонця претендує французький Лілль, який очолює Паулу Фонсека. У розпорядженні екс-наставника Шахтаря є лише один правий захисник, тому португалець планує орендувати Кендзьору, можливості якого добре знає завдяки роботі в Україні.

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Томаш мав варіант із Ліллем ще раніше, але відмовлявся, бо хотів допомогти Динамо вийти в груповий турнір Ліги чемпіонів. Кияни після поразки від Бенфіки (0:2) мають обмаль шансів на здобуття путівки в ЛЧ, тому після 23 серпня Кендзьора, швидше за все, таки покине київський клуб. Шансів на те, що поляк залишиться, майже немає. Про це повідомляє Sportowe Fakty з посиланням на журналіста Томаша Влодарчика.

Кендзьора виступає за Динамо з 2017 року. Став чемпіоном України та двічі виграв Кубок. Другу частину сезону 2021/22 на правах оренди відіграв за рідний Лех, скориставшись дозволом ФІФА. Його контракт з київським клубом чинний ще 2 роки. Томаш залишився єдиним легіонером у складі команди Луческу – інші іноземці вже покинули Динамо.

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