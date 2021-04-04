"Працював з декількома тренерами в своїй кар'єрі. Не скажу, що хтось був поганим або слабким. У кожного є своя філософія. Але у Луческу є щось додаткове, якась фантастична харизма. Не кожен зірковий футболіст, який потім стає тренером, володіє такими якостями.

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Розповім епізод з тренування: щось у нас не виходило – один з гравців на лівому фланзі не міг прийняти м'яч. Луческу рознервувався і сказав зробити на нього навіс, а йому 75 років – він легко прийняв м'яч і далі відпасував.

У Луческу фантастичний досвід. Я вже записую тренування за ним. Уже є такі думки в голові, що не хотів би залишати футбол після завершення кар'єри. Бачу, як він на мене впливає і як під його керівництвом працює вся команда. Якщо порівняти з попереднім сезоном, то клуб не зробив жодних трансферів, але гра Динамо стала набагато кращою. У футболі немає випадкових речей. Луческу так все організовує і складає, що з нічого робить мед.

Він багато уваги приділяє дрібним деталям. Наприклад, каже: "Ця перемога буде неважливою, якщо ми не виграємо наступний матч". Такий у нього психологічний прийом. Ми навіть жартуємо, що Луческу постійно дивиться матчі суперників. Він знає все про кожну команду. Граємо проти клубу з УПЛ і він все розповідає про гравців суперника – хто на якій позиції грає, яка вага і зріст. Перед кожним матчем розписаний склад опонента. Містер живе на базі. Там у нього є свій кабінет. Коли був у нього, то бачив великий телевізор, де він дивиться матчі.

У нього стільки енергії, що я хотів би бути таким самим у його віці. Він живе матчами. Знає 6 або 7 мов. Спілкуюся з ним англійською. Думаю, російською він все розуміє, але не розмовляє нею. Наприклад, на установці перед матчем говорить румунською, помічник перекладає російською, а потім до Жерсона починає говорити французькою або португальською, до де Пени – іспанською. Іноді забуває переключитися і продовжує говорити французькою. Тоді кажу: "Містер, англійською або російською, будь ласка", – сказав Кендзьора в інтерв'ю Foot Truck.

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