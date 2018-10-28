Кендзьора: Графік важкий, але Динамо необхідно перемагати

Захисник Динамо Томаш Кендзьора поділився очікуваннями від матчу 13-го туру УПЛ з ФК Львів.

"Зараз потрібно сконцентруватися на відновленні, щоб бути повністю готовим до гри зі Львовом. Наступного тижня у нас теж важливі матчі – кубкова гра і дербі з Шахтарем, далі ще одна зустріч з Ренном. Не сперечаюся, графік важкий, але нам потрібно обов'язково виграти всі ці матчі.

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У грі першого кола з Львовом ми створювали багато моментів, але щось не виходило на завершальній стадії. І воротар у них грав добре, зловив кураж.

Думаю, в Києві нам теж буде нелегко. Але все просто – щоб перемогти нам потрібно постаратися якомога швидше забити гол і при цьому зіграти надійно в захисті", – цитує Кендзьору прес-служба Динамо.

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