Динамо мінімально переграло Шахтар у надпринциповому протистоянні 22-го туру української першості. Після матчу було багато емоцій, привітань та жартів.

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Зокрема, свої гумористичні вміння продемонстрував Томаш Кендзьора. Допомогла легіонеру Динамо столична погода. У своєму Instagram поляк іронічно прокоментував відставання Шахтаря від киян у турнірній таблиці: "Навіть погода знає, що у Києві +10".

До слова, "біло-сині" вже у наступному турі у матчі проти Інгульця можуть оформити перший чемпіонський титул за п'ять років.

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Скріншот з Instagram Кендзьори: