"Ми в Іспанії вже четвертий день, а ще кілька днів працювали в Києві. Також у кожного була своя індивідуальна робота під час відпустки, щоби підготуватися до зборів. Звичайно, тут важко, так завжди буває. Потрібно через це пройти, щоб потім добре грати у чемпіонаті у другій половині сезону.

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Команда багато працює в тренажерному залі з тренером Віталієм Кулибою, робимо вправи на всі види м'язів, щоб під час сезону було менше травм, і гравці були сильнішими. Крім того, що виконую з командою, я ще маю свою індивідуальну програму – працюю в залі з тренером онлайн, оскільки він із Польщі. Під час відпустки завжди до нього приходжу та готуюся. З ним співпрацюю вже давно, років сім.

Що саме вказує Луческу? Працюємо над помилками, яких припускалися у першій частині сезону, тренер багато нам підказує з приводу того, як ми маємо грати, що він хоче від нас бачити. Також багато працюємо над тим, як виходити з оборони в атаку з м'ячем, як виходити з-під пресингу суперника, як захищатися. Ця робота дуже важлива, ми всі рухаємось в одному напрямку.

Думаю, за Луческу зростання всіх футболістів пішло вгору, рівень усієї команди підвищився, і я, як футболіст, також індивідуально виріс, отримав більше досвіду, і добре почуваюся на полі", – поділився Кендзьора у коментарі офіційному сайту Динамо.

Додамо, що поляк провів 22 поєдинки за киян у поточному сезоні, записавши до свого активу 1 забитий м'яч.

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