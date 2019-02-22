Кендзьора: Динамо повинно було краще реалізовувати свої моменти

Захисник Динамо Томаш Кендзьора прокоментував перемогу над Олімпіакосом в 1/16 раунду Ліги Європи.

"Вийшла досить жорстка гра, але не лише греки, а і ми грали жорстко. Кожен віддав на полі все, що міг. Найголовніше, що ми перемогли та рухаємося далі.

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Привітав із перемогою і виходом до 1/8 фіналу змагань. Завтра жеребкування, подивимося, з ким гратимемо далі, поки що не цікавився можливими майбутніми суперниками.

Ми мали грати високо та допомагати фланговим захисникам. Буяльський більше грав як опорний півзахисник, подивимося, якою буде наша тактика в наступному матчі.

Мабуть, нам трохи забракло сил, та й поле було досить важким: м’яким, в’язким, і все навантаження йшло на ноги. Досягши результату, ми теж "сіли" занадто низько, хотіли більше грати на контратаках. Мали використовувати свої моменти краще.

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Вітаю Соля з дебютним забитим м’ячем, він був для нього і для команди дуже важливим, ми всі радіємо за нього. Думаю, потрібно забивати в кожному матчі", – цитує Кендзьору офіційний сайт Динамо.