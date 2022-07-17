"Щасливий тут перебувати, бо це моя рідна країна. Радий, що ми прийняли багато українців у себе. Знаємо про ту ситуацію, яка зараз в Україні, і наша країна допомагає як може. Я по-справжньому пишаюся своїм народом та своєю країною за те, що вони роблять.

Динамо – Фенербахче: кияни прибули до Польщі на поєдинок Ліги чемпіонів

Щодо нинішнього нашого місця базування (Лодзь, – прим.), то умови, напевно, навіть кращі, ніж там, де ми тренувалися раніше. У Польщі багато таких місць, як це, є всі умови для тренувань та відновлення.

Думаю, ми вже наближаємось до піку своєї форми. До гри з Фенербахче маємо підготуватися на сто відсотків і показати це на футбольному полі", – цитує Кендзьору офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, матчі між київським та турецьким клубами відбудуться 20 і 27 липня. Перед цим, 18 числа, команди дізнаються потенційного суперника в третьому раунді кваліфікації – вже в понеділок відбудеться жеребкування.

Ліон – Динамо: Київ громлять діти за тиждень до ЛЧ – найгірший матч Забарного, підозра на травму лідера, лють Луческу