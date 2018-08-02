Кендзьора: Буду радий мінімальній перемозі над Шахтарем

Захисник Динамо Томаш Кендзьора розповів про підготовку до протистояння з Шахтарем в рамках 3-го туру УПЛ, а також до гри проти Славії у кваліфікації Ліги чемпіонів.

"Потрібно у п'ятницю обіграти Шахтар, а вже після цього будемо думати про Славію. Всі гравці Динамо чекають цього матчу, тільки і розмовляють про нього.

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Якщо буде хороший результат з Шахтарем, це нас тільки окрилить. Але в будь-якому випадку ми встигнемо відновитися до вівторка і постараємося привезти з Праги позитивний результат.

З Шахтарем я буду радий мінімальній перемозі. Моменти ми будемо мати, головне – зіграти надійно біля своїх воріт", – цитує Кендзьору Football.ua.

Нагадаємо, матч Динамо – Шахтар відбудеться 3 серпня на НСК Олімпійський. Початок о 19:00. Проти Славії кияни зіграють на виїзді 7 серпня.