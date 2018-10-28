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Кендзьора – про свій шикарний гол Ренну: Добре, що так влучив, Гармаш віддав суперасист

26 жовтня 15:15 621 Читать на русском
Кендзьора – про свій шикарний гол Ренну: Добре, що так влучив, Гармаш віддав суперасист
Томаш Кендзьора / фото: Футбол 24

Захисник Динамо Томаш Кендзьора поділився емоціями від перемоги над Ренном, яка стала для киян першої в Лізі Європи 2018/19.

Нагадаємо, саме Кендзьора красивим дальнім ударом відкрив рахунок у матчі. Перед цим Денис Гармаш курйозно не влучив по м'ячу, але отримав на свій рахунок гольову передачу від авторитетного порталу WhoScored.

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"Мій гол? Побачив, що є можливість пробити – і пробив сильно. Добре, що так влучив, і в підсумку м'яч залетів у ворота. Суперасист від Гармаша! Дуже важливо, що ми зуміли виграти, це важлива перемога для нас, тим більше в меншості.

Вийшов дуже непростий матч. У попередніх двох поєдинках нам не вдалося виграти, ми пропускали голи на останніх хвилинах. Але тепер все склалося для нас добре, Буяльський забив прекрасний гол! Попереду у нас два домашні матчі, є хороші шанси на вихід з групи. У рідних стінах ми граємо краще, і хочемо це знову продемонструвати в майбутніх поєдинках в Києві", – цитує Кендзьору Dynamo.kiev.ua.

Після 3 турів Динамо та Астана набрали по 5 очок та лідирують у групі K.

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Ліга Європи3 турРоазон Парк (Ренн)

Ренн - Динамо: Четвер 25 жовтня 2018

Ренн
Матч завершено
1 : 2
Динамо
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Теги
Динамо Динамо Томаш Кендзьора Томаш Кендзьора Ліга Європи Ренн - Динамо Денис Гармаш Денис Гармаш
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