Кендзьора – про свій шикарний гол Ренну: Добре, що так влучив, Гармаш віддав суперасист

Захисник Динамо Томаш Кендзьора поділився емоціями від перемоги над Ренном, яка стала для киян першої в Лізі Європи 2018/19.

Нагадаємо, саме Кендзьора красивим дальнім ударом відкрив рахунок у матчі. Перед цим Денис Гармаш курйозно не влучив по м'ячу, але отримав на свій рахунок гольову передачу від авторитетного порталу WhoScored.

Ренн – Динамо – 1:2 – відео голів та огляд матчу

"Мій гол? Побачив, що є можливість пробити – і пробив сильно. Добре, що так влучив, і в підсумку м'яч залетів у ворота. Суперасист від Гармаша! Дуже важливо, що ми зуміли виграти, це важлива перемога для нас, тим більше в меншості.

Вийшов дуже непростий матч. У попередніх двох поєдинках нам не вдалося виграти, ми пропускали голи на останніх хвилинах. Але тепер все склалося для нас добре, Буяльський забив прекрасний гол! Попереду у нас два домашні матчі, є хороші шанси на вихід з групи. У рідних стінах ми граємо краще, і хочемо це знову продемонструвати в майбутніх поєдинках в Києві", – цитує Кендзьору Dynamo.kiev.ua.

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