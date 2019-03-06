Кендзьора – про матч проти Челсі: Аякс довів, що фаворити не завжди перемагають

Захисник Динамо Томаш Кендзьора готовий дати бій лондонському Челсі у матчі 1/8 фіналу Ліги Європи.
"Звичайно, ми очікуємо на дуже важку гру. Нам потрібно добре підготуватися до цього поєдинку проти такого сильного суперника, щоб завтра продемонструвати хорошу гру.
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Дуже шкода, що Соль отримав травму. Це неприємний момент як для нього, так і для команди. Вербіч пропускає гру через дискваліфікацію. Звичайно, було б краще, якби вони грали.
У складі Челсі – кожен з гравців високого рівня. Не можу когось виділити окремо.
Вчора Аякс показав, що фаворити не завжди перемагають. Подивимося, як складеться гра в завтрашньому поєдинку", – цитує Кендзьору dynamo.kiev.ua.
Нагадаємо, матч 1/8 Ліги Європи Челсі – Динамо відбудеться завтра, 6 березня, початок о 22:00.
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