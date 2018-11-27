Кемпбел очолив клуб 4-го англійського дивізіону Маклсфілд Таун

Колишній оборонець лондонських Тоттенхема та Арсенала, Портсмута та збірної Англії Сол Кемпбел розпочав тренерську кар'єру

Екс-гравець збірної Англії став головним тренером Маклсфілда, який представляє 4-й дивізіон чемпіонату Англії. Кемпбел підписав угоду з клубом на 18 місяців.

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Нещодавно Кемпбел закінчив тренерські курси та почав працювати асистентом головного тренера в збірній Англії U-21. Маклсфілд іде на дні четвертого за рангом англійського дивізіону, набравши лише 7 очок (1 перемога та 4 нічиї) у 18-ти турах. Від рятівної позиції "шовкових" вже відділяє 7 пунктів.

Нагадаємо, що найкращі роки своєї кар'єри Сол Кемпбел провів у лондонському Арсеналі, з яким двічі брав титул у Прем'єр-лізі та дістався до фіналу Ліги чемпіонів 2005/06. За збірну Англії він зіграв 73 поєдинки, в яких відзначився одним забитим м'ячем.

До слова, це перший досвід англійця у якості головного тренера.

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