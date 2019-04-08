Кемпбел: Арсеналу потрібно знайти заміну Мустафі

Колишній захисник Арсенала Сол Кемпбел вважає, що Шкодран Мустафі – не рівень "канонірів".

"Я казав про це весь час. Мустафі час від часу діяв добре, але потрібно рухатись вперед. Думаю, що Арсеналу потрібен центральний захисник. Я дійсно думаю, що вони потребують його.

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Роб Холдінг – дуже хороший гравець, але він поки що травмований. "Канонірам" потрібен ще хтось. Келверт-Левін викликав надто багато клопоту захисникам. Арсеналу потрібен швидкий центрбек, який зможе наздогнати форварда суперників і читати гру", – поділився Кемпбел в коментарі Stadium Astro.

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В поточному сезоні Мустафі відіграв за Арсенал 32 матчі і відзначився 3 забитими голами, однак після повернення Кошельни після ушкодження та приходу Сократіса, Шкодран перестав бути гравцем основного складу.