toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ШАХТАР - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТОТТЕНХЕМ - МАНЧЕСТЕР СІТІ

Кемпбел: Арсеналу потрібно знайти заміну Мустафі

14:47 214 Читать на русском
Кемпбел: Арсеналу потрібно знайти заміну Мустафі
Шкодран Мустафі / Reuters

Колишній захисник Арсенала Сол Кемпбел вважає, що Шкодран Мустафі – не рівень "канонірів".

10’ Філ Ягелка
 
10’ Філ Ягелка

"Я казав про це весь час. Мустафі час від часу діяв добре, але потрібно рухатись вперед. Думаю, що Арсеналу потрібен центральний захисник. Я дійсно думаю, що вони потребують його.

Арсенал на виїзді поступився Евертону

Роб Холдінг – дуже хороший гравець, але він поки що травмований. "Канонірам" потрібен ще хтось. Келверт-Левін викликав надто багато клопоту захисникам. Арсеналу потрібен швидкий центрбек, який зможе наздогнати форварда суперників і читати гру", – поділився Кемпбел в коментарі Stadium Astro.

Мустафі не влаштовує Емері – німця планують продати влітку

В поточному сезоні Мустафі відіграв за Арсенал 32 матчі і відзначився 3 забитими голами, однак після повернення Кошельни після ушкодження та приходу Сократіса, Шкодран перестав бути гравцем основного складу.

Теги
Англія Шкодран Мустафі Шкодран Мустафі Арсенал Арсенал Евертон - Арсенал Сол Кемпбел Сол Кемпбел
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
8
хв
Болонья
21:30
К'єво
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук