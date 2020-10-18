У рамках 4-го туру Бундесліги Айнтрахт не зміг виявити сильнішого із Кельном. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини 2020/21, 4-й тур

Кельн – Айнтрахт Франкфурт – 1:1

Голи: Дуда, 52 – Сілва, 45+2 (пен)

Шальке – Уніон Берлін – початок о 19:00

Кельн розписав мирову із Айнтрахтом. Перший тайм був би зовсім нудним, якби на останніх хвилинах першого тайму "орли" не заробили пенальті. Його реалізував Андре Сілва – голкіперу майже вдалось парирувати удар, але не вистачило кількох сантиметрів.

Одразу після перерви "цапи" зуміли зрівняти. Ехізібу навісив у штрафний майданчик, а Дуда в дотик замкнув. Після цього у обох команд було безліч шансів вирватись уперед, але підводила реалізація. Зрештою, фінальний свисток зафіксував нічию – 1:1.

Баварія дублями Мюллєра та Лєвандовскі розбила Армінію, переможне повернення Ройса, Вольфсбург вирвав нічию у Борусії М