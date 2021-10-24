У неділю 9-й тур чемпіонату Німеччини завершували три матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 9-й тур

Кельн – Байєр – 2:2

Голи: Модест, 63, 82 – Шик, 16, Белларабі, 17

Штутгарт – Уніон – початок матчу о 18:30

Бохум – Айнтрахт – початок матчу о 20:30

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У першому матчі дня зійшлись Кельн та Байєр. "Фармацевти" у першому таймі протягом двох хвилин створили собі комфортну перевагу. Спочатку Патрік Шик результативно пробив впритул з правою штангою, а за мить Карім Белларабі вдало зіграв на добиванні. Йонас Хектор в середині тайму міг один гол відквитати, але на його потужний удар у правий кут воріт вчасно зреагував Лукаш Градецкі, вибивши сферу на кутовий.

По перерві Антоні Модест повністю перевернув гру з ніг на голову. Спочатку французький форвард в середині другої сорокап'ятихвилинки поцілив у лівий кут і скоротив відставання, а за вісім хвилин до завершення основного часу шокував гостей другим голом. Нічия принесла Байєру 17 очок і залишила на четвертій сходинці турнірної таблиці, Кельн набрав 13 пунктів і піднявся на восьмий щабель.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ