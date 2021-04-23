Аугсбург в рамках прем'єрного поєдинку 31-го туру Бундесліги був близьким до камбеку з 0:3, але уникнути поразки від Кельна не зумів.

Кельн веде відчайдушну боротьбу за виживання в еліті. За чотири тури до кінця сезону "цапи" трималися на передостанній позиції з відставанням від рятівної п'ятнадцятої сходинки у чотири очки. Дещо краще ситуація виглядала у битві за плей-офф за Бундеслігу – в разі виїзної перемоги над Аугсбургом підопічні Фрідхельма Функа обійшли б Герту на три пункти, посівши шістнадцяту позицію. Проблема полягала в тому, що у берлінців було два матчі в запасі. Таким чином, Кельн сьогодні не влаштовувала навіть нічия.

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Розуміючи цей факт, гості пішли в атаку. Вже на 8-й хвилині їм вдалося вийти вперед: Скірі виконав подачу з лівого флангу на лінію карного майданчика, а Дуда, поклавши корпус, завдав шедеврального удару з лету – 0:1! Ще за 13 хвилин "цапи" подвоїли перевагу внаслідок передачі Шмітца на 11 метрів та пострілу Кайнца, а на 36-й Кельн довів справу до розгрому – це Дуда оформив дубль, пробивши у ближню дев'ятку після прострілу Вольфа. 0:3!

Попри катастрофічний перший тайм, Аугсбург не здався. На початку другого господарі скоротили відставання в рахунку завдяки подачі з кутового, після якої сталася серія скидок та відскоків – у підсумку Гумни заніс м'яч у ворота з метру. На 62-й же хвилині Варгас випередив захисника й замкнув простріл свіжого Єнсена з правого краю штрафного – 2:3!

Втім, Кельн не "поплив", а досить швидко вирівняв гру. Остання третина зустрічі пройшла без явної переваги якоїсь команди. Зрештою, фінальний свисток зафіксував надзвичайно важливу перемогу "цапів" – вони набрали 29 очок і піднялись у зону плей-офф за Бундеслігу, а від рятівної п'ятнадцятої сходинки їх відділяє всього один залікових бал. Аугсбург, маючи в активі 33 пункти, тримається дванадцятим.

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