51-річний фахівець втратив роботу на чолі "цапів", повідомляє офіційний сайт клубу.

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Гісдоль звільнений на фоні 8-матчевої серії Кельна без перемог. Востаннє "червоно-білі" брали 3 очки ще на початку лютого. Напередодні ж уже колишні підопічні Гісдоля поступилися вдома конкуренту в боротьбі за виживання Майнцу (2:3). Тренер працював із Кельном із листопада 2019-го.

Наразі "цапи" посідають 17-те місце в Бундеслізі, відстаючи від рятівної позиції лише на три пункти. У наступному турі Кельн поміряється силами з леверкузенський Байєром. До цього часу клубні боси пообіцяли призначити нового керманича команди.

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