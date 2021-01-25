Кельн зацікавився послугами Денніса Еммануеля Бонавентуре, повідомляє Het Laatste Nieuws. Представник німецького клубу та 23-річного нігерійця вже розпочали діалог про майбутню співпрацю.

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У таборі Брюгге також підтримують ідею позбутись Денніса через його складний характер та відсутність порозуміння із тренерським штабом клубу. У нинішньому сезоні чемпіонату Бельгії Бонавентуре зіграв лише у 9-ти матчах, в яких відзначився двома голами.

Нагадаємо, у сезоні 2016/17 нігерієць захищав кольори луганської Зорі.

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