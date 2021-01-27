Кельн на своєму офіційному сайті оголосив про підписання 25-річного півзахисника. Контракт розрахований до кінця сезону.

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Свого часу Майєр вважався одним з головних талантів Німеччини і навіть встиг зіграти 4 матчі за національну збірну. Влітку 2018-го хавбек перейшов з Шальке до Крістал Пелас на правах вільного агента. Справи в АПЛ відверто не пішли – 46 матчів, всього один гол і 3 асисти. Угода з "орлами" завершилася цієї зими, тому Кельн забрав Макса безкоштовно.

Додамо, що наразі "цапи" посідають 16 місце Бундесліги, яке змушує грати перехідні матчі за право залишитися в еліті.

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