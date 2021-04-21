Легендарний цап Хеннес VIII, який був маскотом Кельна з 2008 року, помер, повідомляє офіційний сайт клубу.

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У цапа були проблеми зі здоров'ям, тому клуб ухвалив непросте рішення приспати маскота. Хеннесу VIII було 14 років. Нагадаємо, емблему німецького клубу прикрашає цап.

Після 30-ти турів Бундесліги Кельн залишається у зоні вильоту (17-те місце).

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