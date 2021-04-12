Фрідгельм Функель – новий коуч "цапів", повідомляє офіційний сайт клубу.

Кельн відправив у відставку Гісдоля

67-річний фахівець змінив на посаді Маркуса Гісдоля. Останній був звільнений на фоні 8-матчевої серії Кельна без перемог. Функель вже працював із "червоно-білими" в 2002-2003 рр., а останнім місцем роботи тренера була дюссельдорфська Фортуна. Із "95-ми" новий керманич Кельна переміг у Другій Бундеслізі в сезоні 2017/18.

Наразі "цапи" посідають 17-те місце в Бундеслізі, відстаючи від рятівної позиції лише на три пункти. У наступному турі Кельн поміряється силами з леверкузенський Байєром.

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