У неділю в чемпіонаті Німеччини відбулось два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 18-й тур

Герта – Кельн – 1:3

Голи: Даріда, 58 – Модест, 30, Дуда, 33, Тільманн, 90+2

Бохум – Вольфсбург – початок зустрічі о 18:30

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У першому матчі дня зійшлись сусіди по турнірній таблиці – Герта та Кельн. Після розвідки і пристрілки (Дуда на добиванні головою пробив повз ліву стійку) "цапи" серйозно взялись до справи і протягом трьох хвилин двічі засмутили берлінців: Модест відкрив рахунок головою, а Дуда прошив Шволова по центру воріт.

По перерві Даріда фантастичним дальній ударом зі штрафного один гол відквитав. Вже у доданий час Тільманн, вийшовши сам на сам з голкіпером, забив третій гол гостей, поставивши масну крапку у матчі. Перемога принесла Кельну 28 очок і підняла на шосту сходинку турнірної таблиці, Герта з 21 пунктом – дванадцята.

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