У неділю, 24 серпня, 1-й тур чемпіонату Німеччини завершували два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 1-й тур

Майнц – Кельн – 0:1

Гол: Бультер, 90

Вилучення: Небель, 60 (Майнц, червона картка)

Борусія М – Гамбург – початок матчу о 18:30

Борусія Д втратила перемогу над Санкт-Паулі в матчі з 6 голами – Гірассі не забив пенальті, екс-кіпер Зорі став героєм

Недільний вікенд у Бундеслізі відкривав поєдинок між Майнцом та Кельном. Перший тайм минув у рівній боротьбі й завершився без голів. По перерві гості отримали серйозну перевагу – Небель зірвав вихід суперника сам на сам і побачив перед собою червону картку за фол останньої надії.

Попри чисельну меншість "карнавальники" не збавляли оборотів і створили декілька небезпечних моментів, які, однак, не досягли цілі. Натомість на останній хвилині основного часу свій шанс сповна використав Кельн: Вальдшмідт закрутив м'яч у штрафний, де Бюльтер з близької відстані пробив головою повз голкіпера в лівий кут. Часу, аби відігратись, у Майнца вже не було.

Баварія забила 6 голів Лейпцигу в матчі-відкритті Бундесліги – Кейн зробив хет-трик за 14 хвилин, Діас оформив 1+2