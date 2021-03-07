У неділю в рамках 24-го туру чемпіонату Німеччини відбулось два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 24-й тур

Кельн – Вердер – 1:1

Голи: Хектор, 83 – Сарджент, 66

Армінія – Уніон – початок матчу о 19:00

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Недільний вечір 24-го туру чемпіонату Німеччини відкривав поєдинок між Кельном та Вердером. "Цапам" конче були потрібні очки, адже серія з трьох поразок максимально наблизила підопічних Маркуса Гісдоля до зони вильоту. Бременці також перебували не на своїх звичних позиціях, тож очікувалось запекле протистояння.

Перший тайм минув без голів. По перерві Джош Сарджент вивів Вердер вперед, головою переправивши м'яч у сітку після навісу Романо Шмідта. Здавалося, що гості вивезуть очки з РайнЕнергіШтадіона, але "допоміг" свій голкіпер. Наприкінці матчу Іржі Павленка невпевнено зіграв на виході і сфера відскочила до Йонаса Хектора – 30-річний захисник легко відновив статус-кво. На більше команд не вистачило.

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